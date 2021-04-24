Полезное

В Госдуме назвали срок принятия решения об индексации пенсий

Печать

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предполагает, что решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам будет принято в самое ближайшее время.

"Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим", - заявил Миронов во время выступления на партийном мероприятии.

Парламентарий считает, что Путин во время своего послания Федеральному собранию не случайно не сказал "ни слова о пенсионерах", сообщает ТАСС.

"Это плохо, но, с другой стороны, я понимаю, почему президент об этом не сказал. А потому что правительство не выполнило поручение президента в том объеме и в тех качественных параметрах, в которых мы ставили эту задачу, и президент не смог сказать Федеральному собранию, что принято то или иное решение", - считает депутат.

Напомним, в начале года глава государства Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года сделать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте