В Госдуме назвали срок принятия решения об индексации пенсий

24.04.2021 | 16:02

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предполагает, что решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам будет принято в самое ближайшее время.

"Уверен, что мы в ближайший месяц это увидим", - заявил Миронов во время выступления на партийном мероприятии.

Парламентарий считает, что Путин во время своего послания Федеральному собранию не случайно не сказал "ни слова о пенсионерах", сообщает ТАСС.

"Это плохо, но, с другой стороны, я понимаю, почему президент об этом не сказал. А потому что правительство не выполнило поручение президента в том объеме и в тех качественных параметрах, в которых мы ставили эту задачу, и президент не смог сказать Федеральному собранию, что принято то или иное решение", - считает депутат.

Напомним, в начале года глава государства Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года сделать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса.