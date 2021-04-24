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Стареющий Киркоров вынудил Михалкова опозориться перед публикой

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Режиссер Никита Михалков впал в шок от внешнего вида поп-короля Филипа Киркорова. Кинематографист высказался о прическе вокалиста.

Во время произнесения речи на сцене 43-го Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заметил в зале Филиппа Киркорова. Абсолютно седая шевелюра певца изумила режиссера. От удивления Никита Сергеевич сбился. Михалков сказал, что открывается 143-й по счету фестиваль.

Кинодеятель сразу осознал оплошность и поспешил оправдаться. По словам Михалкова, седокудрый Киркоров выбил его из колеи, на секунду он решил, что попал на 143-й киносмотр. Шутка режиссера рассмешила многочисленных гостей смотра.

Видимо, 75-летний режиссер забыл, что поп-король давно не мальчик. 30 апреля Филиппу Бедросовичу исполнится 54 года.

Киркоров на язвительную остроту Михалкова не обиделся. Вокалист спокойно относится к тому, что стареет. В личном "Инстаграм" вокалист отметил, что Михалков перенес всех гостей кинофестиваля на столетие вперед. Киркоров рад тому, что у режиссеров он ассоциируется с будущим.

Отметим, что на красную дорожку ММКФ-2021 Филипп Киркоров пришел с коллегой по цеху Натальей Гордиенко. Вокалисты сотрудничают с начала января. Киркоров теперь продюсирует красавицу-блондинку. Скоро девушка выступит на музыкальном состязании "Евровидение". Она представит Молдавию.

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Источник — dni.ru
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