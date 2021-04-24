Проигравшая суд Барановская лишилась денег на детей из-за чужой прихоти

24.04.2021 | 14:25

Личная жизнь Юлии Барановской и Андрея Аршавина окутана тайнами. А вот их разбирательства, связанные с алиментами и выплатами общим детям, уже стали народным достоянием.

В эфире одной из радиопередач телеведущая весьма негативно высказалась в адрес бывшего мужа. По словам Юлии Барановской, всеми известный футболист судится с наследниками из-за денег.

Звезда подметила, что многие СМИ неправильно подают новость. Журналисты пишут, будто она пытается вытрясти из кошелька Андрея Аршавина обещанные алименты. Однако ситуация приобрела новый поворот, когда спортсмен самостоятельно урезал выплаты.

Стоит отметить, что ранее футболист должен был платить половину своей официальной зарплаты на троих наследников после расставания с телеведущей. Спустя несколько месяцев Аршавин высказал желание снизить сумму на старших наследников. Это было связано с тем, что еще одна бывшая жена спортсмена – Алиса Казьмина потребовала своевременные выплаты.

"Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд", – публично высказалась телезвезда.

Напомним, что суд пошел на встречу разрывающемуся между двух бывших жен футболисту. Теперь дети Барановской получают лишь три восьмых от всего заработка знаменитого игрока. Юлия же попыталась оспорить это решение и проиграла.

Остается только гадать, добьется ли телеведущая повышения суммы алиментов. Но, как подмечают поклонники артистки, ее семье отлично живется и без выплат экс-ухажера. Совсем недавно Барановская вместе с наследниками ездила в заслуженный отпуск на Мальдивские острова.