Поклонники Пугачевой взволнованы темными пятнами на руках певицы

24.04.2021 | 14:13

Поклонники внимательно рассмотрели новый снимок Аллы Пугачевой.

В прошлом году Алла Пугачева практически не покидала свой особняк в деревне Грязь из-за пандемии коронавируса. В 2021-м примадонна российской эстрады стала чаще выбираться в свет. Видимо, артистка не беспокоится за свое здоровье после вакцинации.

Например, недавно Аллу Борисовну заметили в одном из ресторанов, который находится недалеко от ее резиденции. Певица выглядела потрясающе – с красивым макияжем и прической. Она вышла в свет в компании молодого супруга Максима Галкина. Кто-то успел запечатлеть Пугачеву. Фото появилось в инстаграм-аккаунте поклонников 72-летней артистки.

Преданные фанаты, как всегда, наградили супругу Максима Галкина всевозможными комплиментами. Однако некоторые, обратив внимание на руки артистки, забеспокоились: "Что это?!". Оказалось, впечатлительных фанатов шокировали обычные пигментные пятна.

Они могут появляться на теле человека с возрастом. Это происходит из-за сильной выработки меланина. Возникает подобное из-за активных солнечных лучей или сбоев в организме.