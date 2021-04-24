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Часть россиян получат 10 000 рублей уже до Дня Победы

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В Пенсионном фонде России рассказали о предстоящих выплатах.

Денежные средства в размере 10 000 рублей ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) получат до наступления майских праздников.

Всего выплаты ко Дню Победы произведут 33 тысячам ветеранов ВОВ, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Как уточнили в ПФР, выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента РФ "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы", который был подписан в 2019 году.

В зависимости от региона проживания ветераны могут рассчитывать и на дополнительные средства.

Так в Подмосковье более 48 тысяч человек получат выплату от 15 до 25 тысяч рублей, более 2,2 тысяч ветеранов ВОВ в Хабаровском крае также получат повышенные выплаты.

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