Желающая счастливой старости Подольская заговорила о третьем ребенке

23.04.2021 | 15:05

Недавно исполнительница снова стала мамой. Однако, видимо, останавливаться она не планирует.

Старшему наследнику звезды сейчас пять лет. Артемию все пророчат большое будущее, он очень творческий ребенок. Сейчас мальчик активно занимается танцами, а восторженные родители с радостью посещают все концерты мальчика. Иногда он устраивает им персональные выступления дома.

Не так давно Артемий поразил публику своим стремлением быть на сцене. Во время концерта звездного папы он вылетел к изумленной публике и начал танцевать под песни Владимира Преснякова. Родители поддерживают порывы наследника и искренне наслаждаются его активностью.

Младшему сыну пары сейчас всего лишь полгода. Иван уже научился переворачиваться, часто смеется и узнает своих родных. Наталья Подольская счастлива быть матерью двух прекрасных мальчиков, но на этом, видимо, останавливаться не планирует. Она всегда хотела большую семью.

В последнем интервью певица сообщила, что ее мудрая подруга однажды сказала ей интересную вещь. Суть фразы заключается в том, что после первого ребенка никто не понимает, зачем рожать еще одного, а после второго обязательно хотят третьего. Наталья считает, что многодетность точно обеспечивает счастливую старость. Что думает о намерениях жены Владимир Пресняков – пока остается загадкой.