Виктория Дайнеко не поделила парк с домашней пумой и пошла в суд

23.04.2021 | 08:24

Кто-то держит дома хомяков, кто-то кошек и собак, а один из столичных жителей решил пойти дальше и завел пуму. Все бы ничего, да вот только животное требует регулярных прогулок на свежем воздухе.

Мужчина выгуливает свою пуму не на личном приусадебном участке, а среди московских многоэтажек и в парках. Происходящее рано или поздно должно было привлечь внимание.

Популярная певица Виктория Дайнеко не испытала особого восторга от встречи с экзотической кошечкой и решила обратиться в суд.

"Фотография была сделана рядом с супермаркетом - как раз через дорогу от моего дома... В этом парке мы гуляли и гуляем с моим ребенком", - заявила певица в интервью telegram-каналу Mash.

В качестве ответчика выступит житель однокомнатной квартиры на Кутузовском. Его пуме Геркулесу, видимо, тоже придется предстать перед судом. Пусть и заочно. Ведь решаться будет судьба именно представителя семейства кошачьих.

Пока Геркулес еще котенок. Он в меру игрив, привлекает внимание детворы и прохожих. А вот Дайнеко он пришелся не по нраву. Вика переживает за детей. Она уже собрала 40 подписей недовольных соседей, вместе с которыми будет через суд требовать выселить Геркулеса за город или ограничить в передвижении.