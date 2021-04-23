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«Спину изрезал»: Ветлицкая рассказала об угрозах и издевательствах мужа

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Наталья Ветлицкая поделилась воспоминаниями о тяжелом браке с актером и музыкантом Павлом Смеяном.

Талантливый артист, по словам певицы, был крайне трудным человеком в отношениях с представительницами прекрасного пола. Он стал первым супругом Натальи Ветлицкой.

Пара пробыла вместе три года. Они стали для звезды адом. По словам исполнительницы, Павел Смеян оказался агрессивным, закомплексованным и злым. Сам певец жаловался, что Наталья Ветлицкая не умела готовить, за что он ее поколачивал.

При этом артист не упоминал, что угрожал убийством родным жены и морально травил ее. Как-то раз Семян ворвался в дом к родителям знаменитости с оружием и сказал, что застрелит их, если Наталья Ветлицкая не вернется с ним домой. "А одной женщине он всю спину ножом изрезал", – поделилась певица, та дама была любовницей музыканта.

Особенно буйствовал Смеян, будучи пьяным. Алкоголь действовал на него губительно. Однажды артист напал на жену и заявил, что убьет ее, если она не останется с ним.

Мужчина едва не задушил возлюбленную. Чтобы женщину не услышали соседи, Павел громко включал музыку. Он таскал ее за волосы, кидал на пол, но в какой-то момент Наталья Ветлицкая сумела отбиться и убежать.

Звезда позвонила в милицию. Вернувшись в дом с правоохранителем, она увидела на столе тесак. Вероятно, муж намеревался расправиться с супругой с помощью него.

Больше всего в той ситуации Наталью Ветлицкую бесила реакция знакомых артистов. Они настолько были очарованы талантом Смеяна, что ни разу не заступились за певицу. Позже артист просил прощения у звезды за свои страшные поступки.

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Источник — dni.ru
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