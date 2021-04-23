«Скоро появится чудесный человечек»: 30-летняя Нюша пошла за вторым ребенком

23.04.2021 | 06:00

Пока общественность и звезды отечественной эстрады все еще обсуждают имя первого ребенка Анны Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша, сама певица призналась в ожидании «очередного чуда».

Выступая на мероприятии Glamour Eco Award, посвященном состоянию окружающей среды, 30-летняя артистка заявила, что она и ее супруг Игорь Сивов - скоро станут родителями во второй раз.

«Пора меняться. Пришло осознание того, что внутри меня есть чудесная маленькая жизнь. Скоро появится чудесный человечек», - с улыбкой сообщила публике Нюша.

На снимке, который появился в распоряжении telegram-канала «Только никому», по внешнему виду артистки хорошо заметно, что в скором времени в семье Сивова и Шурочкиной произойдет очередное пополнение.

В ноябре 2018 года на свет у пары появился первенец - девочка, которую они назвали красивым именем Симба. Анна и Игорь долго не показывали ребенка и скрывали ее имя.

«Нам очень нравится мультфильм «Король Лев», — объяснила свой выбор Нюша.