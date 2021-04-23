Полезное

«Скоро появится чудесный человечек»: 30-летняя Нюша пошла за вторым ребенком

Печать

Пока общественность и звезды отечественной эстрады все еще обсуждают имя первого ребенка Анны Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша, сама певица призналась в ожидании «очередного чуда».

Выступая на мероприятии Glamour Eco Award, посвященном состоянию окружающей среды, 30-летняя артистка заявила, что она и ее супруг Игорь Сивов - скоро станут родителями во второй раз.

«Пора меняться. Пришло осознание того, что внутри меня есть чудесная маленькая жизнь. Скоро появится чудесный человечек», - с улыбкой сообщила публике Нюша.

На снимке, который появился в распоряжении telegram-канала «Только никому», по внешнему виду артистки хорошо заметно, что в скором времени в семье Сивова и Шурочкиной произойдет очередное пополнение.

В ноябре 2018 года на свет у пары появился первенец - девочка, которую они назвали красивым именем Симба. Анна и Игорь долго не показывали ребенка и скрывали ее имя.

«Нам очень нравится мультфильм «Король Лев», — объяснила свой выбор Нюша.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте