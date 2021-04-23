Шаляпин раскрыл детали борьбы за наследство Гурченко

23.04.2021 | 14:46

Несмотря на то, что с момента смерти великой актрисы прошло уже десять лет, борьба за ее имущество идет до сих пор.

Не секрет, что Прохор Шаляпин дружит с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Злые языки подозревают артиста в том, что он сблизился с родственницей звезды небескорыстно. Певец решил расставить все точки над "i".

Елена Королева делит наследство с отцом и вдовцом Людмилы Гурченко. Прохор Шаляпин заявил, что не помогает восстановить справедливость 37-летней внучке покойной знаменитости. Он отметил, что не является ни адвокатом, ни судьей, и вообще к разборкам за наследство не причастен.

Кроме того, исполнитель уже в который раз опроверг домыслы о романе с Еленой Королевой. Он напомнил, что никогда не говорил о том, что между ними есть любовные отношения.

Примечательно, что ранее внучка Людмилы Гурченко заявила, что Прохор Шаляпин сейчас является единственным достойным мужчиной в е окружении. Женщина добавила, что ей нравится дружить с певцом.

Напомним, у Прохора Шаляпина сложилась репутация звездного сердцееда. Артисту приписывали множество романов. В частности, с вдовой Армена Джигарханяна – пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара долгое время демонстрировала идиллию в отношениях, но позже выяснилось, что роман был лишь продуманной пиар-акцией.