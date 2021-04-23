Полезное

«Может и порошок»: оскорбленная Даной Борисовой подруга сдала ее с потрохами

Печать

В эфире программы "Пусть говорят" Дана Борисова поругалась с Натальей Штурм. В Сети разгорелся скандал.

Дана Борисова в эфире шоу оскорбила Наталью Штурм, заявив, что за новую варочную панель или холодильник Наталья готова якобы даже переспать с продавцом.

В беседе с изданием Sobesednik.ru Штурм заявила, что Борисова просто испытывает к ней сексуальное влечение, поэтому и нападает на нее. Она действует как школьница, которая дергает свою пассию за косички.

Наталья не отрицает существование однополой любви, но сама она уверяет, что никогда не легла бы в постель с человеком того же пола. К тому же, если партнер "свинья или крыса".

На этом гадости в адрес ведущей не закончились. Наталья Штурм отметила, что Дана Борисова постоянно пристает к известным и раскрученным личностям, чтобы попиарить саму себя.

Также звезда вспомнила инцидент, когда Борисова попросила отвезти ее на рынок сантехники. Она была с дочерью. Девочка вела себя ужасно невоспитанно и постоянно перебивала взрослых. По просьбе Даны Наталья ходила по рынку и выбивала скидку у тех, с кем сотрудничает по бартеру. Девушки якобы подружились. Но потом Дана неожиданно заявила, что она с ней в ссоре. Это было странно с точки зрения Штурм. Более того, после этого Дана Борисова предложила заклятой подруге специально устроить публичный скандал ради просмотров.

Наталья Штурм сомневается, что Дана Борисова отказалась от наркотиков. "Посмотрите, у нее всегда неестественно глаз блестит! – А что она употребляет? – Откуда я знаю? Может, и стиральный порошок!" – сказала Штурм.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте