Полезное

Глава Рособрнадзора высказался об изменении формата итоговой аттестации

Печать

Вопрос изменения формата итоговой аттестации готовы рассмотреть уже после единого государственного экзамена в 2021 году.

Громкое заявление было сделано главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По мнению чиновника, на формат будущих экзаменов повлияет статистика по предстоящим испытаниям.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, сообщают «Известия».

Глава Рособрнадзора заметил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено, так как у ребят должно быть время на обучение.

Второй важный момент, который затронул Анзор Музаев, это готовность его ведомства к диалогу о создании контрольных материалов единого государственного экзамена на национальных языках республик РФ.

«До сих пор у нас диалог с Татарстаном ведется, до сих пор у нас дальше заявлений дело не идет», — сказал Музаев.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте