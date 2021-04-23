Глава Рособрнадзора высказался об изменении формата итоговой аттестации

23.04.2021 | 07:19

Вопрос изменения формата итоговой аттестации готовы рассмотреть уже после единого государственного экзамена в 2021 году.

Громкое заявление было сделано главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По мнению чиновника, на формат будущих экзаменов повлияет статистика по предстоящим испытаниям.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке, сообщают «Известия».

Глава Рособрнадзора заметил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено, так как у ребят должно быть время на обучение.

Второй важный момент, который затронул Анзор Музаев, это готовность его ведомства к диалогу о создании контрольных материалов единого государственного экзамена на национальных языках республик РФ.

«До сих пор у нас диалог с Татарстаном ведется, до сих пор у нас дальше заявлений дело не идет», — сказал Музаев.