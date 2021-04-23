Десятидневные майские праздники сократят новогодние

23.04.2021 | 06:32

Информация об увеличении продолжительности майских праздников всплывала уже давно.

Впервые об этом заговорили еще в прошлом году, когда всю страну накрыла волна пандемии. Источники сообщали, что идею продления майских праздников вынашивают в Кремле, как способ для снижения риска распространения коронавируса.

Журналисты даже задавали вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Правда тогда он сказал, что ему о таких планах ничего не известно.

На этой неделе разговоры об увеличении количества праздничных дней в мае разгорелись с новой силой. Теперь уже в Министерстве труда и социального развития всерьез взялись за вопрос продления выходных.

В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В Минтруде предлагают сделать нерабочими и все дни между этими датами.

По словам министра Антона Котякова, к ним поступило сразу несколько заявок на продление праздников, в том числе, из Госдумы. Парламентарии предлагают сделать 10-дневные каникулы в мае ежегодными, сократив при этом новогодние.