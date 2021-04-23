76-летний одинокий Антонов отказался содержать молодую пташку

23.04.2021 | 14:21

Певцу и композитору Юрию Антонову идет 77-й год. На национальной музыкальной премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold он получил заслуженную награду и пообщался с журналистами.

Официально Юрий Антонов был женат трижды – первая его супруга в Нью-Йорке, вторая в Загребе, третья в Париже. Но кто сегодня согревает и ласкает кумира советской и российской сцены?

"Это все в прошлом, – вздыхает он. – Живу тихо, спокойно – прошло то время, когда я чему-то удивлялся".

Сегодня музыкант дарит свою заботу и внимание братьям нашим меньшим. Как утверждает сам композитор, на территории его загородного участка сегодня живет 40 кошек, 17 собак, 20 белок и 1 петух. Должен был появиться и страус!

"Недавно мне позвонил администратор и предложил взять маленькую птичку, – вспоминает Антонов. – Мол, это еще ребенок! А потом сообщил, что это страусенок. Я категорически отказался, потому что знаю, что вырастает он под два метра. У меня нет возможности содержать такую птичку". Так артист остался без экзотической цыпочки.

К своим животным музыкант и поспешил уехать сразу после награждения на премии "Золотой хит". "У меня нет дачи, а есть загородный дом, где я живу постоянно, – пояснил музыкант. – У меня там имеется все необходимое и ничего больше не нужно. Главное, там есть тишина. На мероприятиях я могу провести минут 10-15, а дальше уже начинаю раздражаться, потому что привык к тишине и чистому воздуху. А резкая смена событий негативно на меня влияет".

Хотя на премии "Золотой хит" столы ломились от выпивки и закусок, Антонов к ним не притронулся. "Я пью только итальянское и французское вино очень высокого качества, которого здесь нет, а дома у меня коллекция из пятисот примерно бутылок", – пояснил музыкант, сел в шикарный черный "Майбах" за 7 миллионов и уехал к любимым курочкам и напиткам.