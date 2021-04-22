В Минтруде ответили на вопрос, кто из школьников может не получить 10 000 рублей

22.04.2021 | 17:09

Владимир Путин по время послания к Федеральному собранию заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми.

Президент предложил отдельно поддержать неполные семьи, детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей. Кроме того, глава государства предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц.

Заявил Путин и о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 000 рублей. Такую же сумму получат родители дошкольников.

«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — сказал президент. По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

После обращения главы государства к Федеральному собранию у части россиян возник вопрос, а будут ли положены выплаты в 10 000 рублей нынешним одиннадцатиклассникам. Ведь в августе они уже не будут считаться школьниками. В ведомствах ответили, что ждут документов из Москвы.

«Указ по данной выплате еще не подписан. Если ее осуществление возложат на пенсионный фонд, вся официальная информация будет размещена на официальном сайте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном отделении ПФР.

«Пока ничего не известно, ожидается поступление регламентирующих документов от Министерства труда РФ», - пояснили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.