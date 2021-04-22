Полезное

Резник опечален преждевременным уходом Азизы

Печать

Поэт полагает, что артистка могла показать себя и еще не раз удивить публику на телеканале НТВ. Однако судьба распорядилась иначе.

Речь идет о нашумевшем шоу "Маска". Вот уже второй сезон новые герои поражают зрителей и членов жюри своими талантами, а яркие костюмы лишь придают шоу загадочности и особой атмосферы. Илья Резник рассказал, что не смотрит программу. Несмотря на роскошные "декорации", у него создается впечатление, что артисты выступают под фонограмму. Ему не кажется, что возможно петь вживую в таких масках.

Однако одно событие все же опечалило его. Быстрый уход Азизы с телепроекта он считает крайне несправедливым. Того же мнения придерживается и бывший возлюбленный дивы Филипп Киркоров. После того, как Азиза показала свое лицо из-под маски Пингвина, он отметил, что никогда не сможет простить себе этого.

Илья Резник считает, что Азиза – одна из самых больших артисток современности. Если бы Пингвину не предложили снять маску, она бы еще много раз удивила поклонников и судей. "Очень рано убрали, к сожалению", – посетовал поэт. Он подчеркнул, что был покорен ее работой в "Точь-в-точь". По мнению Ильи Рахмиэлевича, певица должна была еще долго радовать всех своей яркостью.

Поэт считает исполнительницу крайне многогранной личностью. Ее уход – большая потеря для проекта, по его словам. Сама артистка была крайне расстроена подобным исходом событий. Костюм много значил для нее и отражал личную историю. Звезда мечтала петь в нем до конца.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте