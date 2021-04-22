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«Отравляющее и омерзительное чувство»: Пьеха раскрыл причину развода

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В жизни Стаса Пьехи случалось многое. Свои последние переживания он отразил в клипе "Гордость".

В красочном ролике повествуется история несчастной любви. Акцент сделан на том, что слушать и слышать избранника необходимо даже несмотря на ревность и гордость. В голове у исполнителя идея родилась после реального расставания. Однако, по словам артиста, все кадры – лишь аллегория, а остальное оставлено зрителю, чтобы он трактовал показанные события, опираясь на личный опыт.

Стас Пьеха сообщил, что считает себя человеком достаточно ревнивым, но терпеть не может это чувство. "Отравляющее и омерзительное", – прокомментировал он. Не испытывать его звезде помогает правильный выбор партнера. Он убежден, что если человек делает все, чтобы его ревновали, значит, он не стоит внимания.

Журналисты поинтересовались у певца, чему научили его последние серьезные отношения. Стас рассказал, что для себя принял решение больше не торопиться с браком. Главным пунктом после всего для него стал контакт с самим собой: осознание чувств и переживаний, а вовсе не намеченный план действий.

Сейчас он не спешит искать новую даму сердца. Стас Пьеха признался, что главным в женщинах для него является интеллект. "Глупые, нечестные – сразу нет", – высказался он. Также его не впечатляют "идеальные" лица, созданные у пластических хирургов. Он выступает за естественную красоту.

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Источник — dni.ru
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