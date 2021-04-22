Инвалидное кресло и отказывающие органы: Бабкина рассказала о борьбе за жизнь

22.04.2021 | 06:47

Надежда Бабкина дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как боролась за жизнь.

Последние несколько лет здоровье народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной хромает. Несмотря на то, что она продолжает выступать и выглядит блестяще, на самом деле все не так гладко. И во многом она справляется благодаря друзьям, своему характеру и силе воли.

Несколько лет назад Надежда Бабкина стала появляться в инвалидном кресле. Поползли слухи о ее серьезной болезни. Так и было – артистка не могла самостоятельно ходить из-за проблем с ногой.

В тот страшный период ее поддержали друзья из шоу-бизнеса. Валерий Леонтьев и София Ротару сразу позвонили ей и надавали советов. Леонтьев, как опытный человек, посоветовал ей не торопиться с операцией. Правда потом, когда лечение уже перестало ей помогать, операцию все же пришлось сделать, пишет "7Дней".

Но на этом проблемы со здоровьем у "казачки Нади" не закончились. В прошлом году ее сразил коронавирус. Она две недели провела в искусственной коме. Врачи вынужденно пошли на этот шаг, так как организм Бабкиной был очень слаб. Она была на грани.

Как только певце стало немного лучше, артистке сразу позвонили Алла Пугачева и Максим Галкин. Они поддержали ее в страшное время.

"Две недели в коме — это очень страшно. Редко кто оттуда возвращается, если это длится больше трех дней. Дальше органы начинают отказывать, включается процесс саморазрушения", – поведала Бабкина.

Также бабкина благодарна своему возлюбленному Евгению Гору, с которым она вместе уже 17 лет. Она опровергла все слухи об их расставании и заявила, что они с ним родные люди.