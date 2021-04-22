Елена Проклова заставила рыдать Кудрявцеву

22.04.2021 | 09:00

Много лет тайна тяготила актрису. Теперь она решилась поведать о ней на всю страну.

Четыре года назад Елена Проклова уже приходила в программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Тогда ее слова показались всем крайне искренними и тронули каждого зрителя. Видимо, терапевтический эффект программы вполне пришелся по душе артистке, и она решилась появиться на "НТВ" еще раз.

Анонс шоу выглядит достаточно ужасающе. Все представленные несколько минут Елена Игоревна плачет, а ведущая долгое время держится и не может проронить ни слова. Затем у нее, видимо, заканчиваются силы, и она тоже начинает рыдать.

Елена Проклова рассказала о своей страшной участи. "Несчастливая у меня судьба", – заявила артистка в программе, а затем долго рассказывала о трагедии, случившейся с ней в юности. О чем именно история, и как Елена Игоревна прошла через страшные события – будет известно уже в эту субботу, 24 апреля, после выхода очередного выпуска программы.

Напомним, в молодости Елена Проклова была одной из главных женщин советского шоу-бизнеса. За ней ухаживали сотни самых интересных и желанных мужчин, а ей приходилось выбирать из лучших. Так, в нее был влюблен Андрей Миронов. Некоторое время у них был роман, но затем актриса оставила избранника ради художника Александра Адамовича.