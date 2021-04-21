«Зашквар»: Галкин оценил танцы с немощным Вячеславом Зайцевым на шоу

21.04.2021 | 06:57

На Первом канале в эфир вышел выпуск шоу «Пусть говорят», в котором друзья и близкие кутюрье Вячеслава Зайцева осудили использующих его людей.

Громкий скандал разгорелся после дня рождения модельера. Семья Гарафутдиновых сняла несколько видеороликов. Общественность возмутил факт, что они использовали борющегося с симптомами болезни Паркинсона Зайцева в своих целях.

Поклонникам и друзьям кутюрье не понравилось, что Гарафутдиновы танцевали на фоне больного человека, заставляли его повторять за ними странные движения. Затем эти видеоролики оказались в социальной сети TikTok.

Вышедший на связь со студией Первого канала Максим Галкин точно подметил, что Вячеслав Зайцев вряд ли отдавал себе отчет, в каком «зашкваре» он участвует.

Подняли в студии «Пусть говорят» и еще один вопрос. По Сети разошлись слухи, якобы на 83-й день рождения Зайцева, который прошел в одном из столичных ресторанов, продавались билеты. Максим Галкин опроверг эту информацию заявив, что если бы это было правдой, он готов бы был заплатить за право пообщаться с великим человеком, каким считает кутюрье.

Сам модельер, который пришел на шоу в сопровождении генерального директора своего модного дома Расулом Ахмедовым, прокомментировал сложные отношения с сыном.

«Дело в том, что мы с Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, Настя, Маруся (речь идет о внучках Зайцева. — прим. ред.) готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости», — опроверг слухи о банкротстве Дома моды Зайцев.