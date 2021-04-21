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Выплаты на детей из неполных семей: уточнения и нюансы

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В Минтруде РФ разъяснили, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы одиноким родителям назначили выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Введение такой меры поддержки объявил Президент России Владимир Путин, когда обращался с посланием Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

Выплаты назначат семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Они положены родителям, которым присуждены алименты от второго родителя, а также единственным родителям (когда второй родитель умер, пропал без вести или вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).

Оформить заявление на выплаты одинокие родители смогут дистанционно - на портале «Госуслуги», уточняется на сайте Минтруда. В среднем по стране размер пособия составит 5 650 рублей на ребенка (это половина регионального прожиточного минимума на детей). Выплачивать его будут ежемесячно.

В настоящее время Минтруд в срочном порядке готовит документы и в скором времени откроет возможность для подачи заявлений.

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Гость||

А если мама не состоит в браке,но в свидетельстве у ребенка вписан отец-это неполная семья или выплаты не положены?

Гость||

то есть снова меры социальной поддержки коснутся исключительно бездельников... замечательно

А одинокие матери, которые пашут, поднимая детей и сами перетопчутся

Имя: Гость
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