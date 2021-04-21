В России хотят ввести увеличенный тариф за потребление электричества сверх лимита

21.04.2021 | 08:42

Плата за электроэнергию может возрасти. Это произойдет, если в правительстве РФ согласятся с инициативой Союза потребителей.

В общественной организации предложили ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. За превышение нормы в 100 кВт·ч на человека в месяц нужно установить более высокую плату, считают в Союзе потребителей.

По мнению общественников, это позволит сэкономить электроэнергию. Предложение премьер-министру Михаилу Мишустину уже внесено. В Союзе потребителей считают, что норма в 100 кВт·ч на человека это максимум, а региональным властям нужно дать право корректировать норматив.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Согласно статистическим данным, в среднем по России потребление составляет 90 кВт•ч в месяц на человека. Эксперты считают, что необходимо предусмотреть защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности.