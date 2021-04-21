Полезное

В России хотят ввести увеличенный тариф за потребление электричества сверх лимита

Печать

Плата за электроэнергию может возрасти. Это произойдет, если в правительстве РФ согласятся с инициативой Союза потребителей.

В общественной организации предложили ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. За превышение нормы в 100 кВт·ч на человека в месяц нужно установить более высокую плату, считают в Союзе потребителей.

По мнению общественников, это позволит сэкономить электроэнергию. Предложение премьер-министру Михаилу Мишустину уже внесено. В Союзе потребителей считают, что норма в 100 кВт·ч на человека это максимум, а региональным властям нужно дать право корректировать норматив.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Согласно статистическим данным, в среднем по России потребление составляет 90 кВт•ч в месяц на человека. Эксперты считают, что необходимо предусмотреть защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Убираем электрочайники, мультиварки СВЧ и т.д.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте