Стало известно, когда семьи со школьниками получат по 10 000 рублей

21.04.2021 | 13:14

Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты на детей. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

Президент предложил отдельно поддержать неполные семьи, детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

Кроме того, глава государства предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц.

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Такую же сумму получат родители дошкольников.

«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — заявил Путин. По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.