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Сразу несколько пособий: кому ждать ежемесячных и единовременных выплат по поручению Путина

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Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты на детей. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию, которое транслируется на YouTube.

Президент предложил отдельно поддержать неполные семьи, детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

Кроме того, глава государства предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц.

В ежегодном послании Федеральному собранию Путин заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Такую же сумму получат родители дошкольников.

Ранее во время послания, Путин напомнил о пустых полках в магазинах в 1980-х и 1990-х и призвал не допустить повторения такой ситуации. Для этого, по его словам, необходимо использовать рыночные механизмы регулирования цен. «Полагаться на, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит еще в 1990-е, в конце 1980-х годов в Советском Союзе — к пустым полкам», — сказал он.

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