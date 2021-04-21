Пять выплат, которые будут произведены в этом году по поручению Путина

21.04.2021 | 13:35

Президент России Владимир Путин анонсировал сразу несколько выплат. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию, которое транслируется на YouTube.

Основная выплата, которая затронет миллионы россиян - это единовременная выплата семьям с детьми-школьниками и первоклашками в размере 10 000 рублей.

«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — заявил Путин. По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

Деньги по поручению президента получат неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. В среднем по России размер выплаты будет составлять 5 650 рублей. Произойдет это с 1 июля 2021 года.

На дополнительные средства от государства могут рассчитывать беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации. Им будут выплачивать около 6350 рублей в месяц.

С этого года выплата больничных по уходу за ребёнком до 7 лет будет проводиться в полном объёме (до 100 процентов от заработка) вне зависимости от стажа работы.

С 2021 года кураторы учебных групп в российских колледжах и техникумах начнут получат надбавки к зарплате так же, как и школьные учителя, выполняющие функцию классных руководителей. Выплата составит 5 000 рублей.