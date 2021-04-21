Пять выплат, которые будут произведены в этом году по поручению Путина

Президент России Владимир Путин анонсировал сразу несколько выплат. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию, которое транслируется на YouTube.
Основная выплата, которая затронет миллионы россиян - это единовременная выплата семьям с детьми-школьниками и первоклашками в размере 10 000 рублей.
«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — заявил Путин. По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.
Деньги по поручению президента получат неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. В среднем по России размер выплаты будет составлять 5 650 рублей. Произойдет это с 1 июля 2021 года.
На дополнительные средства от государства могут рассчитывать беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации. Им будут выплачивать около 6350 рублей в месяц.
С этого года выплата больничных по уходу за ребёнком до 7 лет будет проводиться в полном объёме (до 100 процентов от заработка) вне зависимости от стажа работы.
С 2021 года кураторы учебных групп в российских колледжах и техникумах начнут получат надбавки к зарплате так же, как и школьные учителя, выполняющие функцию классных руководителей. Выплата составит 5 000 рублей.
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На 3 месяца перед выборами отменили плату за капремонт, а потом подняли сразу на 27%. За все пришлось расплатиться сполна.(((