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Путин объявил о выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет с 1 июля

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Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Перед своей речью глава государства заявил, что скажет на послании о внешних делах "буквально несколько слов". Основная часть выступления будет посвящена социальным вопросам.

Основной проблемой Путин назвал демографический вопрос. "Наша стратегия - выйти на устойчивый рост численности населения. Статистика даёт нам не радостные цифры. Но стратегические цели мы отменять не будем", - заявил президент.

Глава государства призвал население вакцинироваться, а правительство держать под контролем все рубежи, чтобы не допустить распространения коронавируса извне.

С 1 июля для людей всех возрастов в стране должна быть запущена программа диспансеризации и профилактических осмотров. А все мелкие и средние медицинские учреждения должны получить автомобили скорой медицинской помощи

Путин предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Президент заявил о прямой поддержке семей с детьми. С 1 июля семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет выплачиваться в среднем по стране по 5650 рублей в месяц. На выплату смогут рассчитываться родители, которые в одиночку воспитывают детей.

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