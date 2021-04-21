Путин объявил о единовременной выплате в 10 000 рублей всем школьникам

21.04.2021 | 12:36

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Перед своей речью глава государства заявил, что скажет на послании о внешних делах "буквально несколько слов". Основная часть выступления будет посвящена социальным вопросам.

Основной проблемой Путин назвал демографический вопрос. "Наша стратегия - выйти на устойчивый рост численности населения. Статистика дает нам нерадостные цифры. Но стратегические цели мы отменять не будем", - заявил президент.

Глава государства призвал население вакцинироваться, а правительство - держать под контролем все рубежи, чтобы не допустить распространения коронавируса извне.

С 1 июля для людей всех возрастов в стране должна быть запущена программа диспансеризации и профилактических осмотров. А все мелкие и средние медицинские учреждения должны получить автомобили скорой медицинской помощи

Путин предложил как минимум до конца года продлить программу туристического кешбэка, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Президент заявил о прямой поддержке семей с детьми. Все школьники, а также будущие первоклассники, получат по 10 000 рублей.