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Налоговый вычет теперь можно получить без мытарства и заполнения документов

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Владимир Путин подписал закон, который существенно упрощает порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

С 1 января 2022 года, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Соответствующий документ уже появился на портале правовой информации. Упрощенный порядок получения налоговых вычетов подразумевает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и через автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычета.

С 2022 года граждане РФ потеряют обязанность в заполнении налоговой декларации по НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов для получения таких вычетов.

В новом законе дополнительно оговорен момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета.

"Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату", - пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

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