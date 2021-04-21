«Денег не было»: Фирсов потерял 14 миллионов рублей Легоступовой

21.04.2021 | 11:12

Скандал вокруг внезапной смерти певицы не утихает ни на день. Казалось бы, все подозрения были сняты с Юрия Фирсова, но дела обстоят иначе.

Со дня смерти артистки прошло чуть меньше года, но скандал никак не уляжется. Последняя экспертиза показала, что вдовец не причастен к смерти звезды, что должно было слегка сгладить отношения родственников, но все сложилось не совсем так. Недавно Юрия Фирсова обвинили в мошенничестве, а потому подозрения Анетты Бриль на тему махинаций с наследством матери никуда не делись, несмотря на слова экспертов.

Старшая дочь Валентины Легкоступовой утверждает, что отчим спаивал мать, хотя точно знал, что ей нельзя употреблять алкогольную продукцию. По мнению Анетты, мотив просто очевиден, Юрий Фирсов просто хотел получить часть солидного наследства певицы. Так и вышло: он быстро вступил в права и теперь живет в квартире супруги.

Во всей этой истории Анетту Бриль смущает и тот факт, что Юрий Фирсов часто говорил, как он богат. После смерти супруги он утверждал журналистам, что Валентина Легкоступова была чуть ли не нищей, когда они встретились. "Денег не было", – уверяет он, доказывая, что обеспечивал и ее, и сына. По словам вдовца, тогда он продал одну их яхт, чтобы помочь любимой женщине.

Оказалось, что исполнительница все-таки зарабатывала солидные деньги. Помимо сольных выступлений, она работала в творческом объединении с окладом около 150 тысяч в месяц, а также официально была назначена начальником отдела культуры в Феодосии. В ее собственности значился дом, квартира, несколько участков, два автомобиля и гараж. Дива очевидно не бедствовала, как утверждает Юрий Фирсов.

Журналисты выяснили, что незадолго до смерти Валентина Легкоступова обменяла 14 миллионов рублей. На счету оставалась чуть меньше миллиона. После трагических событий Юрий Фирсов сообщил, что из квартиры пропали его личные вещи и 30 тысяч евро наличными. Он намерен найти их и утверждает, что солидная сумма принадлежит ему. Совпадение ли это, или Анетта Бриль может оказаться права – пока остается лишь гадать.