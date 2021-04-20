Женщина и бегство с деньгами: путающегося в показаниях вдовца Легкоступовой вывели на чистую воду

20.04.2021 | 07:24

В деле Легкоступовой произошел новый поворот, а вердикт специалистов, которые утвердили окончательные обстоятельства трагической кончины Валентины Легкоступовой, поставлен под сомнение.

Вдовец звезды и исполнительницы хита «Ягода малина» Юрий Фирсов снова оказался в центре внимания. Близкие Легкоступовой и адвокат, который представляет интересы ее дочери в суде заявили, что направили запрос следствию на проведение независимой экспертизы с основным вопросом - чем и как была причинена травма певице.

В эфире Первого канала родственники в очередной раз указали, что Фирсов путается в своих показаниях, а саму Легкоступову общественность незаслуженно обвинила в алкоголизме, хотя все ее знакомые отрицают факт пристрастия Валентины к алкоголю.

Кроме того, родственники покойной певицы нашли еще одну женщину, пострадавшую от Юрия Фирсова. У нее был роман с яхтсменом, который якобы обманным путем заставил женщину продать квартиру, а затем исчез с ее деньгами.

«Тамара продала свою квартиру, мечтая купить дом. На сделке присутствовал Фирсов. Когда Тамара отлучилась в магазин, Фирсов исчез вместе с деньгами. Больше ни его, ни денег Тамара не видела», — рассказала одна из свидетельниц в шоу «Пусть говорят».