«Тяжело и больно»: дочь Заворотнюк объяснила причину своего молчания о состоянии матери

20.04.2021 | 06:58

Родные Анастасии Заворотнюк не дают комментарии по поводу здоровья артистки. Уже долгие месяцы поклонники не знают, что на самом деле происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня».

В понедельник, 19 апреля, дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк наконец-то объяснила подписчикам, почему ей сложно отвечать на вопросы о состоянии здоровья матери.

Девушка сообщила, что некоторые люди искренне интересуются здоровьем ее мамы, но есть и те, кто просто хочет сплетен. Поэтому она решила «не сотрясать воздух» и лишний раз не трогать эту тему. Тем более Анна Заворотнюк утверждает, что ей эмоционально тяжело и больно говорить об этом.

В августе 2019 года Заворотнюк резко пропала из информационного пространства. Позже выяснилось, что звезда борется с глиобластомой — злокачественной опухолью в голове. За полтора года она перенесла две операции и прошла курс химиотерапии.

Заворотнюк наблюдали лучшие специалисты страны, сейчас актриса является подопечной врачей ЦКБ при Управлении делами президента России в Москве. Она постоянно находится рядом с родными и близкими в Подмосковном поселке Крекшино.