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«Сперты хамским путем»: больной Алибасов лишился 5 миллионов на реабилитацию

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Сын Алибасова решил рискнуть деньгами на лечение отца. В результате Бари Алибасов остался без средств на реабилитацию.

73-летний продюсер после операции на ногу находится не в лучшем состоянии. Мужчине требуется постоянный уход и реабилитация. Вместе с сыном Бари Алибасов скопил внушительную сумму денег, которая могла бы помочь продюсеру, однако теперь эти деньги пропали.

Недавно старая знакомая Алибасова-младшего Яна Меркурьева предложила мужчинам вложиться в бизнес – женщина занимается производством незамерзающей жидкости. Алибасовы посчитали, что деньги должны работать и решили рискнуть. Мужчины передали Меркурьевой пять миллионов рублей, которые та должна была вернуть еще в конце марта, но так и не вернула. На деньги продюсера было закуплено большое количество товара, за который заказчики и не заплатили.

В программе "Светская хроника" на Пятом канале Меркурьева уверяет, что ее совесть чиста: товар был поставлен в торговые точки, но закупившая его организация просто отказалась платить. Однако Бари-младший не согласен, он считает, что деньги были "сперты абсолютно хамским путем" и требует любым способом вернуть пять миллионов.

Сам продюсер не верит в то, что пропажу еще можно вернуть. Он считает, что движение денег нужно контролировать, а он не мог заниматься этим в последнее время. В марте продюсер упал с лестницы и сломал ногу, после чего мужчине потребовалась серьезная операция. Сейчас сын продюсера тратит на лечение отца от 300 до 500 тысяч в месяц, и понимает, что Бари Алибасов еще долго не сможет работать, поэтому деньги необходимо вернуть во что бы то ни стало.

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Источник — dni.ru
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