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Получившие удовольствие от отдыха Лазарев и Малиновский признались в своей особенности

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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский продемонстрировали любовь к опасным развлечениям, совершив прыжок в сенот.

Близкие друзья отдыхают в Мексике и щедро делятся с подписчиками своих инстаграм-аккаунтов фото и видео из отпуска. Один за другим они показали поклонникам, как совершили рискованные прыжки в сенот – провал в земле, образованный при обрушении свода пещеры. В провале протекают чистейшие подземные воды, в которые Сергей Лазарев и Алекс Малиновский и решили прыгнуть с большой высоты, таким образом заявив о своей любви к опасным прыжкам.

Малиновский опубликовал видео в режиме "бумеранг", на котором он летит в воду, а затем "входит и выходит" – именно так близкий друг Лазарева подписал свой ролик.

Сам исполнитель тоже продемонстрировал поклонникам свой бесстрашный прыжок и рассказал о том удовольствии, которое он при этом получил. Певец признался, что прыгают со скалы только особенные люди - сумасшедшие, коими они и являются, поэтому друзья тоже "сиганули с высоты".

Напомним, что ранее Малиновский уже показывал своим подписчикам, как они с Лазаревым катаются в Мексике на американских горках. Друзья довольно давно отдыхают в этой стране. Ранее они также уже не раз путешествовали вместе и пробовали самые экзотические развлечения.

Вокруг отношений знаменитостей ходит много слухов. Поклонники все время пытаются найти ответ на вопрос, кого Сергей Лазарев и его друг предпочитают больше: женщин или мужчин.

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Источник — dni.ru
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Так у нас гей-пропаганда запрещена законом вроде, к чему нам про ЭТИХ писать?

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