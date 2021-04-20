Поддержка населения и МСП: раскрыты основные направления послания Путина

20.04.2021 | 06:07

21 апреля Владимир Путин выступит с традиционным Посланием к Федеральному собранию. Как и прежде, прямую трансляцию выступления президента покажут в эфире и на сайте Первого канала.

Программный документ, который озвучит глава государства, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны на ближайший год, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Путин может затронуть в своей речи тему индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента», — заявил Песков, добавив, что никаких решений пока не принималось.

В интервью ТАСС Песков сообщил, что послание «так или иначе будет постковидным», поскольку в настоящий момент идет период выхода из ковидного кризиса. Кроме того, будут оглашены системные меры поддержки после пандемии коронавируса.

Сразу в нескольких крупных telegram-каналах появилась информация, что президент заявит о продолжении оказания помощи населению и МСП. В перспективе - борьба с бедностью через поддержку реального сектора экономики. Будут продолжены «ковидные» программы льготного кредитования МСП, а также предложены новые меры поддержки социально уязвимых слоев, включая крайне актуальное демографическое направление.

Общая сумма социального инвестирования составит не менее 800 миллиардов рублей, хотя вокруг окончательной цифры идут дискуссии. Центробанк и Минфин ставят под сомнение необходимость таких мер.

Предыдущее обращение Путина состоялось 15 января 2020 года. Тогда одним из главных заявлений главы государства стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.