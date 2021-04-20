Опьяненные наркотиками участники «Агаты Кристи» спасли жизнь Варум и Агутину

20.04.2021 | 17:20

Актер и телеведущий Михаил Шац рассказал, как опьяненные наркотиками участники «Агаты Кристи» спасли жизнь ему, а также артистам Анжелике Варум и Леониду Агутину. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале WOO DOO MEDIA.

Шоумен рассказал, что в 2000-х годах его пригласили на день рождения бизнесмена в Ялте. Там должно было присутствовать около 400 человек, однако в итоге гостей было лишь 12, что сильно разозлило именинника Макса. Он также остался недоволен выступлением Шаца и подозвал его к себе, чтобы сказать, что шоу не кажется ему смешным.

«А за ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор. Я вообще не понял, что происходит», — вспомнил ведущий.

По его словам, потом перед гостями выступили Варум и Агутин, которые после выступления заперлись в отдельной комнате. Потом приехала группа «Агата Кристи».

«Нас спасла в этой ситуации группа "Агата Кристи". Ребята были на пике карьеры и торчали прямо по-черному. Солисты — братья Самойловы — оба пришли "невменько". Они совпали с Максом состоянием, такой резонанс», — рассказал Шац.

Он добавил, что музыканты выступали два часа. При этом именинник периодически присоединялся к ним, пел песни и под конец даже предложил купить группу за миллион рублей. Как отметил Шац, потом об этом все забыли.