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«Никаких шансов»: Ягудин и Тотьмянина едва не потеряли дочь

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Прославленная спортсменка Татьяна Тотьмянина вспомнила, как в ее семье едва не случилась трагедия, которую она бы не смогла пережить.

39-летней спортсменке в жизни пришлось пережить немало тягот – об этом она рассказала в программе "Судьба человека". Особенно болезненным для фигуристки стал эпизод с младшей дочерью. Татьяна Тотьмянина со слезами на глазах вспомнила, как новорожденная малышка чуть не умерла.

В 2015 году жена Алексея Ягудина родила недоношенную девочку, которую назвали красивым именем Мишель. На седьмом месяце беременности Татьяне пришлось пройти через экстренное кесарево сечение, после чего Мишель поместили в специальный бокс и подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи не давали обеспокоенной матери никаких шансов – они даже не знали, сможет ли малышка дышать самостоятельно. Фигуристка до сих пор вспоминает, как часами стояла над аппаратом и понимала, что в случае чего такую трагедию она просто не переживет.

Психологическое состояние Тотьмяниной осложнялось тем, что ее муж толком ничего не знал о здоровье дочери и не мог ее поддержать. Ягудин прилетел в Москву лишь на несколько часов, и его жена сама попросила врачей, чтобы они не сообщали ему плохих новостей. Фигуристка не хотела волновать мужа, которому предстояло работать, к тому же, она винила себя в произошедшем. К счастью, все закончилось хорошо. Сейчас девочке уже пять лет, и глядя на нее, мать даже не верит, что когда-то испытала такие трудности. Счастливая пара сегодня воспитывает двух дочерей и показывает пример идеальной семьи.

Совсем недавно Алексей Ягудин с восхищением высказался об откровенной фотосессии жены и заявил, что не является ревнивцем. Еще в 2014 году Татьяна Тотьмянина снялась почти обнаженной для журнала Playboy, и снимки попали в Сеть.

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Источник — dni.ru
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