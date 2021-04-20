«Двое детей»: близкий друг Фриске рассекретил внебрачных наследников

20.04.2021 | 17:36

48-летний Влад Лисовец раскрыл тайны личной жизни. Завидный холостяк рассказал, почему до сих пор не создал семью.

Влад Лисовец отметил, что пока не видит себя в роли заботливого отца. Вместе с тем он сообщил, что у него уже есть двое наследников. Стилист встречался с девушкой, которая родила ему отпрысков.

"У меня есть двое детей", – признался эксперт моды. При этом пол и имена он раскрывать не стал. По словам Влада Лисовца, у них с возлюбленной произошел конфликт, но теперь у них замечательные отношения.

Имиджмейкер добавил, что чада на него совсем непохожи. Если раньше Влад Лисовец не решался создавать семью, поскольку полагал, что его эгоизм будет мешать этому, то сейчас он готов к детям. Он отметил, что теперь у него есть время на наследников.

Ведущий посетовал на то, что в нашем обществе человеку не позволяют быть собой – считается, что к 50 годам у всех должны быть дети и внуки. Кроме того, Влад Лисовец сказал, что не желает своим чадам такого детства, какое было у него. Стилист поведал, что его никто не хвалил. Более того, мальчика убеждали в том, что он некрасив и бездарен.

Напомним, ранее эксперт моды в своем микроблоге поделился "горячими" фото в полуобнаженном виде. Фолловеры пришли от снимков в восторг.