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Ваенга раскрыла уникальные факты о своем происхождении

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Елена Ваенга опубликовала в Сети разворот паспорта. Персональные данные звезды стали сенсацией.

Знаменитая исполнительница шансона решила продолжать делиться с поклонниками уникальной информацией о себе. Ранее звездная брюнетка публично сообщила о том, что весит 88 килограммов, но это было только началом. Елена Ваенга разместила в инстаграм-канале снимок своего паспорта, обнародовав настоящую фамилию, а также дату и место рождения.

Таким образом певица подтвердила, что по происхождению не Ваенга, а Хрулева. Она появилась на свет 27 января 1977 года в Североморске Мурманской области. Свой псевдоним знаменитость взяла в честь родного города — его переименовали из поселка Ваенга 70 лет назад.

Сейчас исполнительница шлягера "Золотая рыбка" проживает в Санкт-Петербурге, но с теплотой и нежностью отзывается о Североморске. На днях она приехала в родной край и выступила на концерте, обрадовав земляков своим возвращением и популярными песнями. Отправляясь назад, Елена Ваенга захватила с собой несколько веток вербы, чтобы вырастить дерево в своем саду и чаще вспоминать о дорогих сердцу местах.

Поклонники певицы эмоционально отреагировали на снимок паспорта, который Елена Ваенга опубликовала в Сети. "Вы не меняетесь с годами, такая же мощь и глыба!", "Елена, вы очень крутая", "Как тепло на душе видеть это фото", – написали пользователи Сети в комментариях.

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Источник — dni.ru
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