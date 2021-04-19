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В ПФР озвучили варианты досрочного выхода на пенсию

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В Пенсионного фонде РФ напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию, которой обладают многодетные матери.

Согласно действующему законодательству, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо – на четыре, а если пять - на пять лет раньше положенного.

В пресс-службе ПФР назвали и основные требования, для установления данного вида пенсии. Это 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21), воспитание каждого ребенка до 8 лет, отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.

В страховой стаж включаются периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). За период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год (2,7 за полтора). За период ухода за вторым ребенком – 3,6 пенсионного коэффициента за год (5,4 за полтора), за третьим и четвертым – 5,4 коэффициента за год (8,1 за полтора).

В Пенсионном фонде напомнили, что периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

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Гость||

Негодяи, еще и стебаются.

Гость||

Гость писал(a):

Негодяи, еще и стебаются.
Традиция по понедельникам.

Имя: Гость
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