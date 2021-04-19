Стало известно, кому повысят пенсии с 1 мая

19.04.2021 | 09:28

В первый день мая изменится размер и график получения пенсий в России.

Предстоит ряд изменений, касающихся почти всех пенсионеров. Из-за майских выходных график получения соцвыплат будет другим. Тем, кому положена пенсия в России в первых числах месяца, начислят ее раньше — до 30 апреля. Тем, кто получает ее с 8-го по 10-е число, деньги будут переведены с 4 по 7 мая.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату ко Дню Победы. В этом году она будет составлять десять тысяч рублей.

Есть и региональные доплаты. Они составляют от двух до 25 тысяч рублей. Эти деньги положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, сообщает Life.ru.

Также с первого дня мая пересчитают доплаты к пенсиям в России членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Помимо этого пересчитают доплату гражданам, которые трудились в отдельных категориях угольной промышленности.