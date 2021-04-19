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«Родила»: 47-летняя Мария Голубкина удивила поклонников

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Актриса обнародовала неожиданный кадр из роддома. Мария Голубкина ошеломила поклонников.

Известная российская артистка Мария Голубкина решила ловко пошутить над армией поклонников. 47-летняя знаменитость опубликовала в инстаграм-канале свою фотографию, где она лежит на больничной койке вместе с грудным ребенком. "Родила", — подписала кадр звезда. Фанаты, которые не заметили подвоха, бросились осыпать звезду поздравлениями, искренне веря, что Мария Голубкина произвела малыша на свет.

В последствии выяснилось, что снимок был сделан на съемках сериала "Ни к селу, ни к городу". Интригу артистки быстро разрушили внимательные подписчики, написав комментарии. "Какая умничка, и выносила незаметно, и уже родила. Монтаж", "Я что-то не верю", "Я сначала не поняла. Малыш-то явно не новорожденный", "Это шутка?", "Да тут малышу месяца два. Глазенки хорошо открыты", — объявили пользователи Сети.

Второй сезон сериала "Ни к селу, ни к городу" будет выпущен на канале "Россия 1". В картине Мария Голубкина играет центральную героиню Милу. Согласно сюжетной линии, у женщины должен появиться ребенок.

Напомним, Мария Голубкина — счастливая мать двоих детей, которых она родила в браке с заслуженным артистом России Николаем Фоменко. У актрисы есть дочь Анастасия и сын Иван. Звезда развелась с супругом в 2008 году.

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Источник — dni.ru
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