ПФР: 10 000 рублей к 9 мая получат не все

19.04.2021 | 06:45

В прошлом году была произведена еди­новременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы. Тогда инвалиды и участники ВОВ получили по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч.

В 2021 году порядок начисления и размер выплат изменился. Инвалидам и участникам Великой Отечественной вой­ны к 9 Мая выплатят по 10 тысяч рублей. А вот труженики тыла останутся без начислений.

В Пенсионном фонде России разъяснили, почему так произошло. В ПФР напомнили, что выплата к 9 Мая ежегод­но производится двум льготным категориям граждан.

Первая категория — инвалиды Великой Отечественной войны. Вторая — участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О вете­ранах».

В ПФР отметили, что труженики тыла являются региональными льготникам. Они имеют право на ежемесячную денежную вы­плату в размере 500 рублей, компенсацию в размере 50 про­центов расходов на услуги ЖКХ и компенсацию за телефон.

Кро­ме того, труженикам тыла пред­усмотрена надбавка к пенсии. Она была установлена законом РФ «О государственных пенси­ях в РФ» от 20 ноября 1990 года, ежегодно индексируется и учте­на у всех льготников этой кате­гории в составе страховой части основной пенсии. Сейчас над­бавка составляет порядка 800 рублей, уточнили в пресс-службе ПФР.