ПФР: 10 000 рублей к 9 мая получат не все

В прошлом году была произведена единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы. Тогда инвалиды и участники ВОВ получили по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч.
В 2021 году порядок начисления и размер выплат изменился. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны к 9 Мая выплатят по 10 тысяч рублей. А вот труженики тыла останутся без начислений.
В Пенсионном фонде России разъяснили, почему так произошло. В ПФР напомнили, что выплата к 9 Мая ежегодно производится двум льготным категориям граждан.
Первая категория — инвалиды Великой Отечественной войны. Вторая — участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах».
В ПФР отметили, что труженики тыла являются региональными льготникам. Они имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей, компенсацию в размере 50 процентов расходов на услуги ЖКХ и компенсацию за телефон.
Кроме того, труженикам тыла предусмотрена надбавка к пенсии. Она была установлена законом РФ «О государственных пенсиях в РФ» от 20 ноября 1990 года, ежегодно индексируется и учтена у всех льготников этой категории в составе страховой части основной пенсии. Сейчас надбавка составляет порядка 800 рублей, уточнили в пресс-службе ПФР.
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