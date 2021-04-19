Неработающих пенсионеров хотят освободить от уплаты налогов

19.04.2021 | 16:25

Речь идет об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов.

Группа депутатов уже внесла в Госдуму законопроект. Авторами стали Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Михаил Щапов и другие.

По мнению парламентариев, с 1 января 2021 года россияне должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше одного миллиона рублей. Они считают это несправедливым, при принятии закона не были учтены интересы социально незащищенных групп населения, в частности, неработающих пенсионеров.

"Есть немалое количество пенсионеров, которые годами откладывали на банковских счетах небольшие суммы, чтобы в старости получить дополнительные доходы к скудной российской пенсии. Конечно, наша задача - добиваться повышения самой пенсии. Но вместе с тем нельзя лишать неработающих пенсионеров источника честно накопленного дополнительного дохода", - отметил депутат Михаил Щапов.

Парламентарии считают, что новый закон, который защитит неработающих пенсионеров, необходимо принять оперативно. Тогда при внесении изменений в Налоговый кодекс РФ пенсионеры не успеют лишиться денег, так как налог будет рассчитываться только по результатам 2021 года.

При этом авторы инициативы предложили ввести ограничение по размеру вклада на одного пенсионера. "Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. Что при текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ примерно соответствует доходам от вклада менее 3 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе одного из депутатов.