Полезное

«Кошку так звали»: Шепелева раскритиковали за имя ребенка

Печать

Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова выбрали редкое имя наследнику.

Дмитрий Шепелев поделился хорошей новостью. В своем микроблоге телеведущий сообщил, что они с избранницей назвали своего новорожденного сына Тихоном.

Большинству поклонников понравилось древнее греческое имя, популярное в свое время на Руси. К слову, оно стало актуальным и в последние годы, когда в России началась мода на старинные имена.

Фолловеры поздравляют Дмитрия Шепелева, отмечая, что в сочетании с отчеством оно звучит очень красиво: Тихом Дмитриевич. "Здорово", "Отличное имя", "Идеально!", – высказались подписчики.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что имя ведущий выбрал сыну неудачное. "У меня кошку так звали", "А как сократить имя? Тиша? Мужчина – Тиша...", – прокомментировали пост Дмитрия Шепелева критики.

Напомним, шоумен стал отцом во второй раз в марте. Теперь они вместе с Екатериной Тулуповой воспитывают троих детей. Старшего наследника Платона телеведущему родила Жанна Фриске. У избранницы Дмитрия Шепелева есть дочь Лада от прежних отношений. Отметим, что шоумен не раз признавался, что очень счастлив с новой возлюбленной.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте