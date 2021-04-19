«Кошку так звали»: Шепелева раскритиковали за имя ребенка

19.04.2021 | 13:11

Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова выбрали редкое имя наследнику.

Дмитрий Шепелев поделился хорошей новостью. В своем микроблоге телеведущий сообщил, что они с избранницей назвали своего новорожденного сына Тихоном.

Большинству поклонников понравилось древнее греческое имя, популярное в свое время на Руси. К слову, оно стало актуальным и в последние годы, когда в России началась мода на старинные имена.

Фолловеры поздравляют Дмитрия Шепелева, отмечая, что в сочетании с отчеством оно звучит очень красиво: Тихом Дмитриевич. "Здорово", "Отличное имя", "Идеально!", – высказались подписчики.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что имя ведущий выбрал сыну неудачное. "У меня кошку так звали", "А как сократить имя? Тиша? Мужчина – Тиша...", – прокомментировали пост Дмитрия Шепелева критики.

Напомним, шоумен стал отцом во второй раз в марте. Теперь они вместе с Екатериной Тулуповой воспитывают троих детей. Старшего наследника Платона телеведущему родила Жанна Фриске. У избранницы Дмитрия Шепелева есть дочь Лада от прежних отношений. Отметим, что шоумен не раз признавался, что очень счастлив с новой возлюбленной.