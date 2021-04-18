«Теперь я свободна»: психолог расставил точки в отношениях Тодоренко и Топалова

18.04.2021 | 10:48

Экс-участница телепроекта «Ледниковый период» Регина Тодоренко решилась на кардинальные перемены.

Блогер поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Инстаграм. Не так давно Тодоренко наконец-то решилась заговорить о проблемах в личной жизни и в отношениях с Владом Топаловым.

Телеведущая отметила, что в определенный момент она достигла точки кипения и готова была развестись с мужем. Основной проблемой являлись постоянные разногласия в вопросах воспитания их сына Майкла.

Супруги не могли сдерживать своего негатива и постоянно выливали его друг на друга, усугубляя и без того сложную атмосферу в семье.

Их проблему помог решить семейный психолог. Он разобрался в отношениях Тодоренко и Топалова, проработал установки. И быт в молодой семье сразу же наладился, исчезло большинство спорных вопросов, к влюбленным вернулись былые чувства.

После произошедшего телеведущая решилась на кардинальные изменения во внешности. Не каждая женщина решится избавиться от длинных волос. «Состригла все ненужное и теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад!» — отметила Тодоренко.