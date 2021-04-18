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Свежий снимок Заворотнюк сначала порадовал, а затем огорчил поклонников

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В Сети появился свежий снимок, от которого фанаты Анастасии Заворотнюк пришли в восторг.

Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк спят и видят своего кумира в светлом уме и здравии. Однако хороших новостей о состоянии онкобольной звезды как не было, так и нет. Но вот пролился луч света...

В интаграм-аккаунте дочери актрисы Анны Заворотнюк появился новый снимок, от которого поклонники так и ахнули! Ведь на фото перед ними предстала здоровая и красивая девушка.

Присмотревшись, фанаты поняли, что это не Анастасия, а Анна Заворотнюк. Сходство дочери и ее звездной матери просто поражает. Профиль, прическа, цвет волос и даже взгляд – все у Анны стало как у ее знаменитой матери. 25-летняя девушка год от года только расцветает и все больше напоминает "прекрасную няню".

"Я вообще обрадовалась, что это Настя на фото!" – написала одна из фанаток.

В свежей публикации Анна жаловалась на сезонную аллергию. Однако на ее размышления почти никто не обратил внимание. Все наперебой твердили о ее схожести с мамой, страдающей от рака мозга последней стадии, и о том, как их ввели в заблуждение.

Однако некоторые все же откликнулись на переживания дочери актрисы и посоветовали Анне лечение от аллергии.

"Два года назад купила средство для плиты, и у меня случился отек Квинке. Я не забуду этот день никогда, меня еле спасли... Он сорвал мне все возможные аллергии, также на цветение, шерсть и т.д. Теперь пользуюсь только гипоаллергенными средствами. Будьте здоровы", – написал фолловер.

Стоит отметить, что с самого начала болезни у Анастасии Заворотнюк ее семья избрала тактику неразглашения. Они ни слова не говорят о ее диагнозе и подробностях ее состояния, чем порождают множество слухов. СМИ предлагали Анне Заворотнюк немалые деньги хоть за крупицу свежей информации, она она не соглашается ни на какие уговоры.

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Источник — dni.ru
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