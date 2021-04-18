ПФР: в апреле будет назначена выплата в 12 тысяч рублей

18.04.2021 | 09:04

В Пенсионном фонде России напомнили о единовременной выплаты в размере 12 100 рублей. Она будет назначена россиянам, которые достигли 80 лет.

«Единовременная выплата равняется примерно 12 100 рублям. Претендовать на получение средств могут жители России, которым назначена страховая пенсия по старости. Тем не менее, россияне, достигшие 80 лет, но получающие другую пенсию, получить данное пособие не смогут», — цитирует информацию пресс-службы ПФР «Федеральное агентство новостей».

В Пенсионном фонде подчеркнули, что выплата положена тем россиянам, кому в марте уже исполнилось 80 лет. По достижении возраста пособие гражданина РФ увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям. Помимо этого, следующий платеж начисляется через месяц. Однако выплата осуществляется сразу за два месяца единовременно.

В Государственной Думе РФ будет рассмотрен законопроект, который предлагает возврат к прежнему возрасту выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Документ подготовлен депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. По мнению депутата и лидера фракции, Правительство допустило непростительную ошибку, повысив для россиян возраст выхода на пенсию.