Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 апр 2021|10:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Полезное

ПФР: в апреле будет назначена выплата в 12 тысяч рублей

Печать

В Пенсионном фонде России напомнили о единовременной выплаты в размере 12 100 рублей. Она будет назначена россиянам, которые достигли 80 лет.

«Единовременная выплата равняется примерно 12 100 рублям. Претендовать на получение средств могут жители России, которым назначена страховая пенсия по старости. Тем не менее, россияне, достигшие 80 лет, но получающие другую пенсию, получить данное пособие не смогут», — цитирует информацию пресс-службы ПФР «Федеральное агентство новостей».

В Пенсионном фонде подчеркнули, что выплата положена тем россиянам, кому в марте уже исполнилось 80 лет. По достижении возраста пособие гражданина РФ увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям. Помимо этого, следующий платеж начисляется через месяц. Однако выплата осуществляется сразу за два месяца единовременно.

В Государственной Думе РФ будет рассмотрен законопроект, который предлагает возврат к прежнему возрасту выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Документ подготовлен депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. По мнению депутата и лидера фракции, Правительство допустило непростительную ошибку, повысив для россиян возраст выхода на пенсию.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте