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Матерям готовят выплату в размере одного МРОТ

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В Госдуме заканчивают рассмотрение вопроса о введении новой выплаты, сообщает информационное агентство URA.ru.

О готовящейся инициативе парламентариев, выдать матерям деньги в размере одного МРОТ, рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Есть идея предоставить матерям-одиночкам студентам стипендию или пособие по уходу за ребенком в размере не менее одного МРОТ, чтобы поддержать неполную молодую семью», — заявила Бессараб.

По ее мнению, это не единственная возможная мера поддержки молодых мам. Главные предложения по помощи матерям-одиночкам огласит президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Однако Сергей Калашников, депутат Госдумы и экс-министр труда и социального развития России, не согласился с коллегой. Он считает такую меру недостаточной.

«Госдума всегда считала, что матери-одиночки одна из наиболее социально незащищенных категорий в РФ, поэтому инициативы всегда присутствовали и есть сейчас. В думе сейчас ждут предложений от правительства. А эта мера совершенно недостаточна в таком размере», — высказал свою мысль Калашников.

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