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Униженным россиянам пенсии назначат автоматически

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Президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере, убрав из них «бессмысленные и забюрокраченные» процедуры, которые унижают граждан.

По мнению главы государства, важно избавиться от неудобных для граждан процедур, которые требуют от них больших временных и моральных затрат, а также демотивируют сотрудников социальных учреждений.

Инициативу президента поддержал депутат Госдумы и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник.

«Чтобы не приходил человек, чуть ли не унижаясь, просить чего-то. Если ему положено, ему автоматически всё это должно предоставляться. Например, те же пенсии», — сообщил парламентарий в интервью изданию Ura.ru.

Поддержал коллегу и зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он заявил, что для упрощения получения услуг будут работать как минимум два министерства — труда и экономического развития.

«Возможно, с учетом внедрения цифровых технологий многие вещи будут убраны и не нужно будет предоставлять различные справки, которые и так уже есть в различных информационных базах», — выразил мнение Терентьев.

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Гость||

Еще в двухтысячных, когда появился интернет мы были уверенны что бегать со справками не придётся, прошло двадцать лет, и нечего не поменялось. Чудо-машина не облегчила жизнь.

Гость||

Почему возможности интернета преподносят в негативном ключе? Тотальный контроль...

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