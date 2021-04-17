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Стали известны реальные доходы Владимира Путина

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Любителям теорий заговора и сказочных дворцов наконец-то стала известна правда о доходах Владимира Путина.

Кремль опубликовал сведения о доходах и имуществе главы государства и сотрудников администрации президента за 2020 год.

Согласно декларации, Владимир Владимирович имеет в собственности квартиру (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля ГАЗ М21, «Ниву», а также автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у Путина задекларированы квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м).

Глава государства в своей декларации показал за 2020 года официальный доход в размере 9,726 миллиона рублей.

Стоит отметить, что чиновники из администрации президента имеют более солидный доход. Так глава АП Антон Вайно отчитался о 12 195 954 руб., первый заместитель главы АП Алексей Громов показал 13 019 334 руб., первый заместитель главы АП Сергей Кириенко — 30 563 019 руб.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заработал в 2020 году 18 110 318 руб. (в 2019 году — 11 млн руб); секретарь Совета безопасности Николай Патрушев — 34 612 867 руб. (в 2019 году – 34,4 млн руб); пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 12 527 029 руб. (в 2019 году — 14,6 млн руб).

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